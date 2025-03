Anci e Slow Food Sicilia promuovono il webinar “Food Policy per i Comuni Siciliani”

StrettoWeb

“Food Policy per i Comuni Siciliani: Buone pratiche per una gestione sostenibile”, questo il titolo del webinar, organizzato da ANCI Sicilia e Slow Food Sicilia, che si terrà martedì 4 marzo 2025 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 sulla piattaforma GoToWebinar. Durante il webinar, esperti del settore e amministratori condivideranno strumenti, buone pratiche e strategie per implementare politiche alimentari efficaci a livello locale.

“Il tema delle politiche del cibo è sempre più centrale per le amministrazioni locali, sia per promuovere cibo sano e di qualità per i cittadini, sia per favorire lo sviluppo economico dei territori, valorizzando le produzioni e le filiere locali”. Hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

“Valorizzare i prodotti a km zero sostenendo e incentivando le iniziative dei piccoli produttori locali, crea una maggiore consapevolezza nei cittadini, che vengono incentivati a porre maggiore attenzione alla propria alimentazione a vantaggio della salute pubblica e della sostenibilità ambientale”. Aggiungono Amenta e Alvano.

Nel corso dell’incontro verranno trattati temi come le food policy come strumento di pianificazione strategica sostenibile, i modelli innovativi per la gestione delle mense comunali e la riduzione dello spreco alimentare, il ruolo dei mercati locali nella promozione della sostenibilità alimentare e ambientale. Info e iscrizioni: formazione.ancisicilia.it

PROGRAMMA: https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-Webinar-Food-Policy.pdf

