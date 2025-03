Ambiente Lab Team Volley Messina vince a Paternò: salvezza matematica

StrettoWeb

Una sola vittoria ma pesantissima per le squadre della galassia Team Volley Messina in questo fine settimana. La formazione di Serie C maschile si impone in rimonta al tiebreak in quel di Paternò, annullando tra l’altro cinque match point consecutivi nel quarto set, e grazie ai punti aggiunti alla propria classifica raggiunge l’obiettivo minimo stagionale, la salvezza e la permanenza nella categoria, con quattro giornate giornate d’anticipo. Una bella soddisfazione per il gruppo passato sotto la gestione a stagione in corso di coach Pippo Staiti che potrà ora lavorare con maggior serenità in questo finale di campionato provando a migliorare il proprio piazzamento in classifica.

Classifica che non si muove invece per la Team Volley Messina in serie C femminile, la squadra dei coach Laganà-Donato-Chitè era chiamata ad un impegno arduo in casa della terza forza del girone e non ci sono state sorprese né in campo e neanche dal punto di vista delle assenze che continuano a complicare i piani delle peloritane. La partita ha visto prevalere le mamertine che hanno vinto in tre set.

Sconfitta che potrebbe pesare a fine campionato da parte della Pallavolo Messina che cede nettamente in casa alla Libertas Volley Messina. La stracittadina giocata domenica pomeriggio alla Juvara era anche un importante scontro salvezza tra due squadre che lottano per evitare l’ultimo posto nel girone B di serie D e che alla vigilia erano separate da un solo punto. Alla fine l’intera posta prende la strada della Libertas che si allontana dal fondo della classifica ma mancano ancora nove giornate alla conclusione del campionato.

Paternò-Ambiente Lab Team Volley 2-3 (25-15 22-25 25-16 27-29 12-15)

Nello starting six della formazione peloritana le condizioni di Grimaldi impongono a coach Staiti di schierare dall’inizio al palleggio Donato con Cucinotta opposto, in banda giocano Arena e Bartolomeo, Sethupathi e Attinà centrali con capitan Germanà unico libero vista l’assenza per influenza di Romano. Nel corso della partita Attinà chiamato in causa anche come schiacciatore, importante sostituzione della diagonale con Grimaldi e Caravello nei momenti chiave e anche Barreca e Spavara si sono fatti trovare pronti. Dopo il primo set andato agevolmente dalla parte dei locali la reazione della Team Volley ha portato a pareggiare un secondo parziale in cui gli ospiti erano avanti 8-15, si riavvicina Paternò che però cede poi 22-25. Nel terzo nuovamente avanti i locali 25-16 che proseguono dritti nel quarto portandosi sul 24-19. L’Ambiente Lab Team Volley annulla cinque match poi consecutivi e altri ancora ai vantaggi prima di trascinarla al tiebreak sul 27-29 dove poi si impone per 15-12.

Polisportiva Nino Romano – Team Volley Messina 3-0 (25-12 25-22 25-17)

Nulla da fare per la Team Volley Messina che come spesso capita non inizia subito a giocare in quel di Milazzo. Le peloritane fanno ancora i conti con le assenze di Santamaria, per infortunio, e Costa in attacco, in campo iniziano Arianna Maggiari al palleggio e Barbera suo opposto, in banda D’Amico e Lo Nostro, centrali Baldaro e Girone con Lembo libero. A partita in corso spazio anche per Sturniolo, Irene Maggiari, Imbesi e Savarese. La Nino Romano ha vita facile nel primo set vinto per 25-12, nel secondo più ordinate e rispettose del piano partita le ragazze dei coach Laganà-Donato-Chitè che riescono a restare nel parziale. Dal 19-14 rientrano fino al venti pari, poi dal 22-22 arriva l’accelerazione locale che vale il 25-22. Nel terzo immediato allungo delle mamertine sul 6-0, svantaggio massimo sul 14-4 che aumenta sul 21-9, arriva la reazione finale delle ospiti che annulleranno tre match point consecutivi prima di capitolare sul 25-17.

Così coach Franco Donato al termine della partita: “Siamo contenti del programma e del lavoro che stiamo facendo, avremmo voluto vivere una classifica diversa ma tutte le ragazze sono presenti a tutti gli allenamenti perché hanno capito l’importanza della crescita che stanno facendo. Anche stasera appena hanno registrato il colpo si sono messe nelle condizioni di stare bene in campo e questa è la soddisfazione più grande. I risultati li sistemeremo nel tempo”.

Pallavolo Messina-Libertas Volley 0-3 (21-25 17-25 20-25)

Nell’unica partita disputata alla Juvara la Pallavolo Messina cede in un importante scontro diretto contro la Libertas Volley che porta via l’intera posta. Coach Triolo manda in campo Zuco-Di Blasi sulla diagonale palleggiatore opposto, in banda capitan Tringali e Ruggeri, centrali D’Alia e Puglisi con Fulci libero, a partita in corso spazio per Corso, Santoro, Camarda e Lauro. In tutti e tre i parziali le ospiti riescono a spuntarla più o meno facilmente nel finale di set, la formazione di casa non riesce quasi mai a lottare fino in fondo e non aggiunge punti alla propria classifica.

Risultati 14ª giornata Serie C maschile girone B

Agira-Jonica Volley 0-3

Gela-Viagrande 3-0

Paternò-Ambiente Lab Team Volley 2-3

Giarre-Pozzallo 2-3

Modica-Pedara 2-3

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 42 Gs Pozzallo 33 Giarre 32 Gela 30 Agira 21 Ambiente Lab Team Volley 18 Pedara Volley 13 Paternò Volley 11 Modica 5 Viagrande 5

Risultati 17ª giornata e classifica serie C femminile girone B

Polisportiva Nino Romano-Team Volley Messina 3-0

Santa Teresa-Liberamente AciCatena 1-3

Ssd UniMe-Golden Volley 2-3

Messina Volley-Pallavolo Oliveri 3-0

Pallavolo Zafferna-Volley 96 3-0

Riposava: Teams Volley Catania

Classifica

Pallavolo Zafferana 48 Messina Volley 39 Polisportiva Nino Romano 35 Golden Volley 30 Santa Teresa 25 Volley ’96 20 Liberamente Aci Catena 14 Ssd UniMe 14 Pallavolo Oliveri 14 Teams Volley Catania 11 Team Volley Messina 5

Risultati 17ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Randazzo-Zafferana 3-1

Akis Volley-Viagrande 3-0

Barcellona-Torregrotta 3-2

Nebrodi Volley-Roccalumera 3-0

Pallavolo Messina-Libertas Volley 0-3

Riposavano: Giardini del Volley e Pgs Juvenilia

Classifica

New Randazzo Volley 36 Zafferana Volley 35 Barcellona 30 New Volley Team Torregrotta 29 Akis Volley 25 Giardini del Volley 24 Nebrodi Volley 22 Pgs Juvenilia 20 Universal Viagrande 12 Libertas Volley Messina 11 Roccalumera Pallavolo 7 Pallavolo Messina 7

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.