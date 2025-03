Alloggi popolari a Messina, ecco il BANDO per l’assegnazione delle case | INFO

StrettoWeb

Arriva il bando, dopo il regolamento, per partecipare all’assegnazioni degli alloggi popolari di Messina. Da oggi alle ore 18:00 e fino al 4 aprile, accedendo con lo Spid o con Carta d’identità elettronica, potranno essere inoltrati i documenti. Chi ha difficoltà a presentare la domanda potrà recarsi a palazzo Satellite o a Palazzo Zanca dove saranno istituiti degli appositi sportelli dalle ore 9 alle ore 12 in cui del personale preposto darà assistenza. Al bando possono partecipare tutti i cittadini, in possesso di determinati requisiti, cittadinanza italiana, residenza e attività lavorativa, requisiti economici e condizioni del nucleo familiare.

Acquisto di nuove unità abitative

La partecipata Patrimonio Messina S.p.A., sta procedendo all’acquisto di nuove unità abitative grazie ai 16 milioni di euro stanziati nell’ambito del finanziamento PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare). Questo investimento si integra con un piano di ristrutturazione degli alloggi comunali finanziato attraverso i fondi FUA, rafforzando così l’impegno dell’Amministrazione sul fronte del diritto alla casa.

Chi può partecipare

Cittadini italiani, UE o stranieri con permesso di soggiorno biennale e lavoro regolare

Residenti a Messina o lavoratori con attività principale in città

Nuclei familiari con un ISEE fino a € 15.500 annui

Chi è escluso

Chi possiede già un alloggio adeguato in Italia

Chi ha ricevuto un alloggio popolare in passato e ne ha perso il diritto per revoca o decadenza

Chi ha occupato abusivamente immobili pubblici negli ultimi 5 anni

