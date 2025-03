Allerta Meteo, violenta sciroccata in arrivo: oltre +30°C, vento ad oltre 100km/h e tantissima sabbia del Sahara

StrettoWeb

Splende il sole in queste ore su gran parte di Calabria e Sicilia con temperature decisamente miti: abbiamo +23°C a Siracusa, +22°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Acireale e Rosarno, +21°C a Messina, +19°C a Cosenza. La situazione meteo peggiorerà bruscamente nelle prossime ore per l’arrivo di una sciroccata molto intensa che accompagnerà una violenta perturbazione nella giornata di domani, venerdì 14 marzo.

Il maltempo sarà estremo al Centro/Nord, con un alto rischio di alluvioni (le autorità hanno lanciato l’allerta rossa e arancione, e le scuole rimarranno chiuse a Bologna e in molte altre città); in Calabria e Sicilia, invece, non pioverà ma ci sarà un vento di scirocco impetuoso, soprattutto nella fascia tirrenica delle due Regioni. Sarà una vera e propria tempesta con raffiche da uragano di oltre 100–120km/h e picchi addirittura di 130–140km/h. Una delle zone più colpite sarà quella settentrionale dello Stretto di Messina: anche la navigazione dello Stretto andrà in difficoltà.

Oltre al forte vento, le temperature aumenteranno tantissimo: sulla fascia tirrenica farà caldo come in piena estate, con valori diffusamente superiori ai +30°C e picchi di addirittura +32°C tra Palermo e Messina, lungo la Costa Viola, nella piana di Gioia Tauro e in tutta la Calabria tirrenica (Tropea, Vibo, Lamezia, Amantea, Paola e anche Cosenza). Meno caldo sulla fascia jonica, dove il vento soffierà dal mare e ci saranno circa 10°C in meno rispetto al versante tirrenico: temperature quindi pressoché stazionarie rispetto ad oggi.

Attenzione all’ingente quantità di sabbia del Sahara che tra venerdì e sabato avvolgerà tutto il territorio di Calabria e Sicilia in modo molto intenso, rendendo lo scenario tipicamente desertico.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

La mappa con la previsione del vento di scirocco e le zone più colpite, sullo Stretto di Messina (settore settentrionale) e basso Tirreno, nella mattinata di venerdì:

