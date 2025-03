Allerta Meteo, domani scuole chiuse in Sicilia | ELENCO

StrettoWeb

La Protezione Civile ha diramato, per domani, l’allerta meteo arancione sulla Sicilia nordorientale ed i vari sindaci di svariati comuni stanno decidendo di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio di domani il maltempo si intensificherà sull’Isola, con fenomeni molto estremi. Anche la Calabria verrà coinvolta, con forti piogge e temporali in modo particolare nel basso jonio della regione. Di seguito, aggiorneremo l’elenco dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo domani, venerdì 7 marzo 2025.

Scuole chiuse in Sicilia

Alì (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Antillo (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Gaggi (Messina)

(Messina) Gallodoro (Messina)

(Messina) Giarre (Catania)

(Catania) Letojanni (Messina)

(Messina) Limina (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Pagliara (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Aci Castello (Catania)

(Catania) Aci Catena (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

