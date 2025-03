Allerta Meteo, pazza notte africana: caldo incredibile, ma sabato sera irrompe il maestrale e da domenica torna l’inverno!

StrettoWeb

E’ una notte folle sotto il profilo meteorologico al Sud Italia: fa caldissimo come se fossimo in piena estate, basti pensare agli attuali +30°C notturni di Palermo o ai +25°C di Cosenza, temperature tipiche di agosto per gli orari notturni, e che invece si stanno verificando adesso nella prima metà di marzo. La causa è la forte sciroccata che sta colpendo il Sud con raffiche a ridosso dei 100km/h nelle ultime ore. Un’enorme nuvola di polvere e sabbia proveniente dal deserto del Sahara avvolge tutta l’atmosfera delle Regioni meridionali, e persisterà ancora fino al primo pomeriggio di sabato.

Proprio sabato sera, però, la situazione cambierà drasticamente: irromperà un forte e teso maestrale che inizierà un brusco calo termico. Domenica tornerà il freddo, che poi si intensificherà nei primi giorni della prossima settimana. Martedì 18 Marzo sarà una giornata molto fredda, tipicamente invernale, con possibili nevicate a quote collinari e forti piogge sulle coste. Freddo e instabilità anche Mercoledì 19, nel giorno della Festa del Papà: dopo quest’assurda vampata d’estate, nei prossimi giorni tornerà l’inverno!

