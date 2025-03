Allerta Meteo, non è affatto finita: forte maltempo per almeno altri 5-6 giorni, piogge torrenziali

StrettoWeb

Continuerà a piovere ancora a lungo. Come se non bastassero le grandi piogge cadute negli ultimi giorni (oggi è il sesto giorno di pioggia consecutivo in Calabria e Sicilia), il maltempo continuerà a colpire il Sud Italia per tutto il weekend e anche nella prima parte della prossima settimana. Sarà un sabato sera di piogge sparse e qualche temporale, poi domani l’ultima domenica di marzo all’insegna del maltempo con fenomeni in intensificazione la mattina in Sicilia e il pomeriggio in Calabria. Maggiormente colpiti sempre i settori tirrenici. Attenzione a Messina: negli ultimi giorni sono caduti quasi 200mm di pioggia in città e nell’hinterland, con gravi conseguenze sul territorio. Criticità che verranno acuite dai fenomeni di maltempo ulteriori delle prossime ore.

Attenzione a lunedì: nell’ultimo giorno del mese di marzo il maltempo si intensificherà ulteriormente nel basso Tirreno, anche se la giornata peggiore sarà martedì 1 aprile: un nuovo Ciclone sullo Jonio alimentato da un’irruzione fredda che riporterà l’inverno sull’Italia scatenerà forti temporali con piogge intense in tutto il Sud. Calabria e Sicilia saranno le Regioni più colpite, con piogge abbondanti, venti intensi e temperature in calo: sui rilievi tornerà abbondante la neve oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine. Temperature tipicamente invernali sulle coste.

Il maltempo continuerà ancora mercoledì 2, poi persisterà sottoforma di instabilità pomeridiana con temporali convettivi tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile. A lungo termine, ancora prospettive di maltempo e freddo intenso. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.