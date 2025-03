Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: scuole chiuse in molti comuni | ELENCO LIVE

StrettoWeb

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale in Calabria, i sindaci di diverse città stanno predisponendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani 27 marzo 2025. Le amministrazioni comunali stanno disponendo la sospensione delle attività didattiche per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

In Italia, l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile indica uno scenario di rischio moderato, ma con possibili criticità rilevanti per l’incolumità delle persone e per i beni. È il secondo livello su una scala di quattro (verde, giallo, arancione, rosso).

Allerta Meteo: cosa comporta l’allerta arancione

Fenomeni intensi come piogge abbondanti, temporali forti, vento, mareggiate o neve. Rischio idrogeologico e idraulico, come:

Allagamenti di strade e scantinati

Frane o smottamenti in aree collinari e montane

Esondazioni di fiumi e torrenti minori

Disagi alla viabilità e possibili interruzioni di servizi essenziali.

Le autorità possono decidere misure precauzionali, come la chiusura delle scuole, la sospensione di eventi pubblici o l’interdizione di aree a rischio. L’allerta arancione invita alla massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite da Protezione Civile e amministrazioni locali.

Allerta Meteo, l’elenco dei Comuni che hanno dichiarato le scuole chiuse per domani giovedì 27 marzo

Catanzaro

Vibo Valentia

Crotone

Girifalco (CZ)

Taverna (CZ)

Zagarise (CZ)

Sersale (CZ)

Cortale (CZ)

Sorbo San Basile (CZ)

Squillace (CZ)

Botricello (CZ)

Cerenzia (KR)

Caccuri (KR)

Cinquefrondi (Rc)

