Allerta Meteo, arriva il colpo di coda dell’inverno: freddo intenso e neve a bassa quota. Attenzione al Grecale, ma sullo Stretto…

StrettoWeb

E’ tornato a splendere il sole in questo lunedì di metà marzo su Calabria e Sicilia, dopo il turbolento weekend caratterizzato prima dallo scirocco e dalla sabbia del Sahara e poi, domenica, dall’impetuosa tramontana che ha ripulito l’atmosfera facendo crollare le temperature. Il clima è di nuovo fresco, frizzantino, tipico di metà marzo dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, ma nelle prossime ore improvvisamente tornerà l’inverno: le temperature crolleranno ulteriormente per un’irruzione polare che segnerà il primo colpo di coda della stagione.

Domani, martedì 18 marzo, sarà una giornata tipicamente invernale: avremo forti piogge e temporali sin dalla mattinata su Calabria e Sicilia, con temperature in calo e nevicate sui rilievi. La neve, inizialmente, cadrà solo oltre i 1.000/1.200 metri di altitudine, ma già nel corso del primo pomeriggio in Calabria crollerà fino a quote collinari, con nevicate a partire dai 500–600 metri su Pollino e Sila e oltre i 900 metri in Aspromonte. In Sicilia il freddo arriverà in serata: sull’Etna la neve cadrà copiosa, a tratti anche sotto i 1.000 metri di altitudine nella notte tra martedì e mercoledì. Neve anche su Nebrodi e Peloritani. Mercoledì, la giornata di san Giuseppe e della Festa del Papà sarà caratterizzata da freddo molto intenso ma ampie schiarite e clima in miglioramento.

L’elemento che principalmente caratterizzerà quest’irruzione polare, sarà il forte vento di grecale: martedì sera e nella notte successiva avremo raffiche fino a 100km/h da Nord/Est su tutto il territorio calabrese e siciliano. Le zone joniche saranno più esposte a venti impetuosi, con forti mareggiate soprattutto in Sicilia, ma anche nella Calabria tirrenica settentrionale avremo raffiche di vento molto forti. Lo Stretto di Messina, invece, sarà protetto dall’Aspromonte: tra Reggio e Messina il vento sarà molto debole se non addirittura assente, mentre tutt’intorno si scatenerà l’ennesima burrasca.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.