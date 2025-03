Alessandra Amoroso diventerà mamma: annullato il concerto di quest’estate a Roccella

StrettoWeb

Poche ore fa Alessandra Amoroso ha annunciato attraverso i suoi social che diventerà mamma per la prima volta, condividendo con il suo pubblico la gioia e l’emozione per l’arrivo di Penelope, che nascerà a settembre. È per questo che la cantante ha deciso di cancellare, poiché in prossimità della nascita, le ultime tre date del tour “Fino a qui” che la porterà in giro quest’estate per concerti in location uniche. Tra le date annullate rientra anche quella programmata il 18 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), unica tappa calabrese del tour, inserita nel cartellone dell’edizione del Roccella Summer Festival 2025.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025 rivolgendosi alle prevendite dove è stato effettuato l’acquisto.

Rimane invariato e confermato il resto della programmazione del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria: Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto).

I biglietti per assistere ai concerti del Roccella Summer Festival 2025 possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.