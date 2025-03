Al “Piria-Ferraris-Da Empoli” l’incontro “Io donna: mi racconto”

StrettoWeb

Promosso dalla Nobile Accademia Mauriziana, delegazione di RC “Io donna: mi racconto“, evento che dà voce alle donne attraverso la creatività giovanile nella scuola. Nella Sala riunioni dell’’ITE “Piria Ferraris Da Empoli”, oggi martedì 11 marzo, si è parlato efficacemente di “donna”, grazie alla collaborazione tra i soci della Nobile Accademia Mauriziana, delegazione RC, rappresentata dal cav. Giuseppe Tripodi e la Scuola.

La manifestazione è stata aperta dalle significative parole dell’avv. Anna Rita Galletta, Dirigente dell’Istituto che, salutando gli intervenuti, ha effettuato un brillante excursus concettuale sul ruolo della figura femminile ieri e oggi. L’iniziativa entra a far parte del corredo di attività svolte dagli alunni dell’Istituto, sponsorizzate con determinazione e forza da un Dirigente che interpreta con grande disponibilità e intraprendenza le esigenze della scuola italiana attuale.

L’avv. Galletta ha proseguito con la lettura di una delicata lirica omaggiatale dal poeta romano, nonché maresciallo dell’Aeronautica, Stefano De Angelis, presente all’incontro. Il dott.Giuseppe Tripodi ha di seguito preso la parola sottolineando l’utilità di tale giornata e il gradevole contesto in cui se ne è effettuato lo svolgimento. Tra il pubblico la presenza gradita dell’avv. Diego Geria, storico reggino e veterano della promozione culturale della scuola.

Hanno curato la regia, la realizzazione e l’organizzazione della manifestazione le docenti referenti alla comunicazione, Laura Sidari e Giovanna Freno. Professionale e puntuale la collaborazione del l’Assistente Tecnico, Aurelio Azzarà.

Un gruppo di giovani talenti, Maryam Shafqat Rana, Aya Boutaj, Giada Santagati, Alice Napoli, Arianna Candido, Francesco Logoteta, Salvatore Violani ha dato vita ad alcune scenette recitate, affrontando temi delicati e rilevanti, quali l’integrazione, la maternità, il tradimento, il catcalling, la manipolazione verso l’uomo, legati nella fattispecie alla condizione femminile oggi. L’osservazione di tale rappresentazione ha dato il via alla riflessione della Dirigente Psicologa ASP RC, dott. Rosa Veccia, che sagacemente ha commentato le problematiche affrontate con i piccoli attori e il giovane pubblico, coinvolgendo i presenti in un’interessante disamina della tematica.

La rappresentazione artistica, così, è diventata il veicolo per sensibilizzare e far riflettere sul mondo femminile, spesso messo in ombra da stereotipi o incomprensioni. Con tali modalità, l’iniziativa è risultata fondamentale non solo per portare alla luce ipotetici spaccati di storie silenziose, ma anche per dare alle donne, attraverso fresche dinamiche interpretative, l’opportunità di esprimere il loro vissuto in modo tangibile. Le scenette non sono state solo un’arte performativa, ma anche un momento di condivisione e di necessario messaggio.

Quando una donna si riconosce in una scena, quando vede un aspetto della propria vita riflesso in un personaggio, si sente meno sola e più consapevole del proprio valore. Eventi come questi fungono da “terapia sociale”. Affrontare, in maniera collettiva, temi che spesso vengono rimossi o taciuti, aiuta a liberarsi dal peso del silenzio e a stimolare un cambiamento culturale. Le donne, troppo spesso, sono costrette a vivere in un mondo che non valorizza la loro complessità e le loro emozioni.

Il valore didattico è chiaro: parlare di sé e del rapporto con il sesso maschile attraverso l’arte è una modalità di auto-espressione che promuove il benessere psicologico, poiché incoraggia nei giovanissimi l’autoconsapevolezza e la solidarietà tra pari.

Gli studenti in tal caso non hanno voluto realizzare solo una semplice rappresentazione teatrale, ma hanno voluto invitare a riflettere su come la società possa migliorare il modo in cui vede, ascolta e supporta le donne. Ogni scena, ogni personaggio, diventa simbolo di una questione personale, ma anche collettiva, per il riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona

In un mondo che sembra a volte troppo indifferente alle difficoltà quotidiane che molte donne affrontano. Iniziative come “Io donna: mi racconto” rappresentano una boccata d’aria fresca, una speranza che attraverso la voce e l’arte, le donne possano finalmente riscrivere la propria storia, senza paura di essere giudicate o discriminate.

