L’Akademia espugna Cremona, vittoria per 0-3 per la squadra di Messina | FOTO

Se l’obiettivo era cancellare immediatamente l’imprevista sconfitta interna subita nel turno infrasettimanale per mano di Melendugno, non si può affatto negare che al PalaRadi l’Akademia Messina abbia trovato gli stimoli opportuni. Ospiti dell’Esperia Cremona per la seconda giornata di ritorno della Pool Promozione di Serie A2, hanno infatti riacceso nuovamente gli entusiasmi di Akademia Sant’Anna, prevalendo in tre set sulle antagoniste gialloblù. Uno slancio che permette a Messina non solo di gettarsi alle spalle la delusione post-Narconon, ma soprattutto di staccare il biglietto per i play-off.

Riepilogo dell’incontro

Sul taraflex dell’impianto di piazzale Zelioli Lanzini, la gara procede in una sorta di perfetto equilibrio praticamente per metà parziale. Dal 9-11 in poi, però, il sestetto di coach Bonafede aumenta il distacco, che con attenzione e pragmatismo mantiene fino al termine (19-25). Nel secondo, invece, l’avvio di Cremona, priva dell’infortunata Veronica Taborelli – stagione finita per la capitana – è veemente, ma successivamente le Tigri depauperano quanto accumulato, consentendo alle dirimpettaie di incassare la vittoria con lo stesso punteggio del primo periodo (19-25). La frazione che si rivelerà determinante comincia con le siciliane in versione on fire. Un atteggiamento che, nonostante la rimonta tentata dalle pallavoliste in maglia rossa sul 13-16, viene premiato con il massimo bottino possibile.

Il prossimo turno a Busto Arsizio

Confermato il terzo posto in classifica a quota 56, che, come detto, garantisce l’accesso matematico alla fase decisiva del torneo, le peloritane saranno attese dallo scontro di sabato 22 marzo al PalaBorsani, nel fortino della Futura Giovani Busto Arsizio.

Le dichiarazioni post-partita

Aurora Rossetto ha affermato: “siamo molto felici di esserci subito riscattate. Era quello che volevamo e che ci eravamo ripromesse in questi giorni. Questi punti erano fondamentali non solo per la classifica, ma soprattutto per l’umore, quindi adesso torniamo a casa contente. Ci auguriamo di continuare su questa strada e di trovare la giusta continuità, perché ci serve sia per la classifica sia, principalmente, per il morale. Così potremo affrontare al meglio i play-off.”

Rossella Olivotto ha evidenziato: “è stata una bella sfida, ci tenevamo particolarmente a riscattarci dopo l’ultima prestazione. Siamo partite cariche fin da subito, imponendo il nostro ritmo di gioco. Rispetto alle altre gare, abbiamo avuto meno black-out, che a volte ci caratterizzano. Oggi siamo state brave, incisive in tutti i fondamentali, in particolare nella correlazione tra muro e difesa. Abbiamo espresso una bella pallavolo, giocando bene. Sono felice”.

Tabellino

U.S. Esperia Cremona vs Akademia Sant’Anna: 0-3 (19-25, 19-25, 18-25)

Cremona: Modesti 3, Marchesini 2, Maiezza (L) n.e., Bondarenko 8, Parlangeli 0, Turlà 1, Arciprete 8, Munarini 13, Bellia 10, Zuliani 0, Zorzetto 0. 1st Coach: E. Mazzola, 2nd Coach: M. Lucherini

Akademia Messina: Bozdeva n.e., Norgini (L) n.e., Olivotto 9, Carraro 4, Modestino 8, Vernon 12, Rossetto 8, Mason n.e., Trevisiol n.e., Caforio (L) 0, Babatunde n.e., Guzin n.e., Diop 17. 1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

Arbitri: Gianclaudio Bosica e Gianmarco Lentini

Videocheck: Andrea Lobrace

Segnapunti federale: Paola Di Pasquale

Durata set: 29′, 28′, 27′

U.S. Esperia Cremona: ace 2, bs 6, muri 6, errori 20

Akademia Sant’Anna: ace 4, bs 5, muri 9, errori 13

Attacco: 32% – 42%

Ricezione pos.: 61% – 45%

MVP: Giorgia Caforio (Akademia Sant’Anna).

