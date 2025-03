Agonia e agonismo. Milan in rimonta sul Como: il copione è indecente | CLASSIFICA

StrettoWeb

Paghereste mai il biglietto per vedere lo stesso spettacolo al cinema o al teatro, nemmeno poi così bello, anzi che proprio vi possa anche dare sui nervi? Domanda non rivolta ai masochisti. I tifosi del Milan evidentemente sì perchè, nonostante tutto, San Siro si riempie, non completamente certo, ma i tifosi ci sono. E cantano “Cardinale devi vendere” a ogni partita, in ogni momento. Succede anche in Milan-Como. Il copione è sempre lo stesso e il rischio è che lo sia fino a fine anno: partita orrenda, svantaggio, tentativo di rimonta. Agonia e agonismo: se finisce bene sono 3 punti utili a respirare e provare ad alimentare il ‘sogno’ Europa League; se va male sono gol subiti, sconfitte e momenti di riflessione.

Contro il Como i rossoneri vanno sotto al 33′ con Da Cunha, rischia lo 0-2 con la doppietta del francese (gol annullato per fuorigioco) e viene messo sotto dalla squadra di Fabregas che sembra avere più gioco, grinta e voglia di vincere. Come già successo all’andata. E proprio come all’andata finisce per ingoiare un boccone amaro.

Al 53′ Pulisic trova l’1-1 con una gran conclusione. Al 75′ Abraham imbecca Reijnders per il 2-1 che vale 3 punti insperati. L’olandese è una delle pochissime note liete, arrivato già a 9 gol in stagione. Nel finale rosso ad Alli per una brutta entrata e a Fabregas per proteste. Il Milan sale a quota 47 punti, -4 dalla zona Europa League e -5 dalla zona Champions, con una partita in più.

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce 2-1

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Ore 18.00

Milan-Como 2-1

Ore 20.45

Torino-Empoli

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli

Ore 15.00

Bologna-Lazio

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Classifica Serie A

Inter 61 Napoli 60 Atalanta 58 Juventus 52 Lazio 51 Bologna 50 Milan 47* Roma 46 Fiorentina 45 Udinese 40* Torino 35 Genoa 35* Como 29* Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25* Parma 25* Empoli 22 Venezia 19 Monza 15*

* Una partita in più

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli

Venezia-Bologna

Ore 18:00

Juventus-Genoa

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.