Aeroporti, i DATI ufficiali di Febbraio 2025: Reggio Calabria continua a macinare record incredibili

StrettoWeb

L’Aeroporto di Reggio Calabria continua a macinare record su record anche in quest’inizio di 2025. Oggi, infatti, abbiamo i dati del traffico dei 41 Aeroporti d’Italia aggiornati al mese di Febbraio 2025, pubblicati da Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, e l’Aeroporto dello Stretto si conferma il migliore in assoluto per la crescita mensile e annuale rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I numeri sono straordinari.

In generale, vanno bene tutti gli Aeroporti calabresi e i principali siciliani, con una crescita diffusa e generalizzata del numero dei viaggiatori, ma quello di Reggio Calabria è un vero e proprio boom: il Tito Minniti cresce oltre dieci volte tanto rispetto a quanto crescono tutti gli altri! Vediamo i dati mensili:

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Febbraio 2025

Catania 703.017 ( +2,5% )

Palermo 485.843 ( +11,9% )

( ) Lamezia Terme 167.325 ( +13,8% )

( ) Reggio Calabria 67.747 ( +178,3% )

( ) Trapani 33.511 ( +9,8% )

( ) Crotone 15.559 ( +59,9% )

( ) Lampedusa 7.199 ( -5,5% )

( ) Comiso 4.964 ( -17,1% )

Importante anche il riepilogo del parziale annuo, riferito al primo bimestre di questo 2025: la crescita di Reggio Calabria è ancor più significativa, con un aumento che supera il 180% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa!

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (parziale 1° bimestre)

Catania 1.409.412 ( +0,2% )

( ) Palermo 959.349 ( +8,7% )

( ) Lamezia Terme 337.382 ( +12,4% )

( ) Reggio Calabria 132.762 ( +181,6% )

( ) Trapani 68.196 ( -2,3% )

( ) Crotone 32.951 ( +54,6% )

( ) Lampedusa 15.010 ( -2,7% )

( ) Comiso 13.035 ( -15,8% )

A livello nazionale la situazione è positiva, con un diffuso aumento del traffico aereo almeno negli scali principali. Ma quello di Reggio Calabria rimane lo scalo con l’aumento annuo principale, seguito da Crotone, di cui abbiamo già visto i dati, e poi da Trieste che con 171.392 passeggeri nel bimestre fa segnare un +41,1% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

La top-15 degli Aeroporti d’Italia con più passeggeri nel primo bimestre 2025 (Gennaio e Febbraio)

Roma Fiumicino 6.465.434 ( +9,4% ) Milano Malpensa 4.054.560 ( +13,2% ) Bergamo 2.226.373 ( -6,9% ) Milano Linate 1.519.852 ( +2,8% ) Catania 1.409.412 ( +0,2% ) Venezia 1.341.052 ( +1,9% ) Bologna 1.319.171 ( +9,0% ) Napoli 1.293.973 ( +2,1% ) Palermo 959.349 ( +8,7% ) Bari 844.968 ( +18,4% ) Torino 786.407 ( +10,0% ) Roma Ciampino 617.722 ( +1,4% ) Pisa 586.911 ( +13,6% ) Cagliari 499.114 ( +0,5% ) Treviso 447.347 ( +7,8% )

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.