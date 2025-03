ACR Messina, arriva il deferimento per i mancati pagamenti: le decisioni su Cissé e Alaimo. Attesa la penalizzazione

StrettoWeb

E’ arrivato il deferimento per l’ACR Messina in merito al mancato pagamento di contributi e ritenute, non rispettate entro la scadenza del 17 febbraio. L’ufficialità è della FIGC, che ha deferito anche Taranto, Lucchese e Triestina. “Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, rispettivamente Presidente e Amministratore dell’A.C.R. Messina S.r.l., sono stati deferiti per non avere provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria”, si legge.

Ora si attende la penalizzazione, che rappresenta una sorta di pietra tombale su una classifica già complessa. Come scriviamo da un po’, però, ad oggi le sorti del campo sono le meno importanti in casa ACR.

