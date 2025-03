ACR Messina-Catania, risposta fiacca dal “Franco Scoglio”: pochi biglietti venduti

StrettoWeb

Risposta fiacca, ma non stupisce più di tanto. Neanche mille, per ora, i biglietti venduti tra Curva Sud e Tribuna dello stadio “Franco Scoglio” per il derby di oggi tra ACR Messina e Catania. Nonostante l’importanza della gara, è evidente che il momento societario stia influendo sul morale dei tifosi biancoscudati, che pure nelle ultime gare avevano fatto sentire la propria presenza.

Neanche mille, dicevamo, i tagliandi staccati finora, a poche ore dal fischio d’inizio. A questi vanno aggiunti abbonati e ingressi omaggio vari. Ricordiamo che non ci saranno tifosi ospiti. Botteghino del Pala Rescifina aperto dalle ore 15. Dalle ore 17:30 aperti i cancelli dello stadio.

