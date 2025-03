ACR Messina, Barbera: “fallimento sarebbe di tutta la politica”

StrettoWeb

“L’orgoglio non è di nessun colore politico e il fallimento sarebbe di tutti, al di là delle difficoltà e delle proprietà“. Il coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina, Antonio Barbera, esorta tutte le forze della città a unirsi. “Dalle istituzioni, alla politica, dalle realtà produttive ai cittadini – prosegue – dobbiamo salvare la nostra squadra di calcio: sì nostra, perché prima di tutto appartiene a Messina. Lo sport non è solo una questione di passione e tifo è anche – e lo abbiamo visto negli anni più felici del Messina calcio – uno straordinario propulsore per l’economia, il lavoro e la visibilità di una città e di tutto il suo territorio”.

“Siamo convinti – osserva l’esponente politico di Forza Italia – che, se non remiamo tutti verso lo stesso obiettivo, perdere il calcio, rispetto anche l’attuale categoria, rappresenti non solo un enorme insuccesso, ma un ulteriore e gravissimo impoverimento in un tessuto sociale e produttivo che non si può più permettere di lasciare per strada realtà e possibilità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.