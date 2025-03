Messina, acqua tesoro da proteggere: incontri di educazione ambientale nelle scuole

StrettoWeb

L’acqua è un bene prezioso, essenziale per la vita sul nostro pianeta e le risorse idriche sono limitate e sempre più minacciate dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un uso responsabile dell’acqua. Ed è in quest’ottica che si è mosso il Nodo Infea della VI Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina ideando un progetto di informazione e formazione ambientale per gli studenti e le istituzioni scolastiche del tessuto cittadino e provinciale, in collaborazione con il centro di educazione ambientale (ASSOCEA Messina APS) che ha avuto inizio oggi 13 marzo 2025 con gli studenti dell’I.I.S. Felice Bisazza –aderenti al Progetto Futuri Cittadini Responsabili 2.0 della Città e della Provincia.

La Sessione Speciale di Educazione Ambientale tenuta dagli esperti tecnici ambientali ha trattato il tema “Tutela delle Acque dall’Inquinamento”, dove hanno spiegato ai ragazzi il ciclo dell’acqua, l’importanza della biodiversità acquatica e le conseguenze dell’inquinamento idrico. Il dott. Cammaroto ha trattato le competenze della direzione ambiente e del servizio tutela aria e acqua e i principi della depurazione delle acque, mentre il dott. Lo Presti ha trattato il catasto degli scarichi ed insieme al dott. Celona hanno svolto l’esercitazione con la strumentazione da campo per la misura della qualità delle acque.

Attraverso attività interattive e laboratori didattici e la interessante sessione di Domande & Risposte gli studenti hanno imparato a conoscere il valore dell’acqua e a riflettere sulle azioni quotidiane e come possono contribuire a preservarla. Gli studenti hanno già potuto approfondire i temi trattati grazie anche alla visione del video del documentario sull’acqua della serie “Racconti di Scienza”, presente su RaiPlay all’indirizzo: https://bit.ly/4bkZFkR della Redazione di RAI Cultura e Educational. Inoltre, il 21 gennaio a Ginevra, l’UNESCO e la World Meteorological Organization (WMO) hanno lanciato per il 2025 l’”Anno Internazionale della protezione dei ghiacciai” , con l’obiettivo di evidenziare il ruolo vitale dei ghiacciai e le sfide urgenti poste dal loro scioglimento accelerato e il 21 marzo l’UNESCO ospiterà le celebrazioni della prima Giornata Mondiale dei ghiacciai, e presenterà il World Water Report 2025, con i nuovi dati sullo scioglimento dei ghiacciai. Il primo UNESCO Courier 2025 è dedicato ai ghiacciai che stanno scomparendo. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Messina; al Direttore Generale Città Metropolitana di Messina dott. Giuseppe Campagna; ai referenti per il Nodo Infea dirig. Ing. G. Lentini; ai responsabili del Servizio Tutela Aria e Acque dott. C. Cammaroto, Dott. A. Lo Presti, Dott. S. Bombaci, Dott. A. Celona, Sig. P. Orecchio. L’obiettivo è quello di formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di tutelare questa risorsa fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.