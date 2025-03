A Cerisano successo per la 2ª edizione de “La Quadara nel borgo” 

StrettoWeb

Centinaia di ospiti hanno invaso il bel borgo delle Serre cosentine.

Si chiude con grande entusiasmo la seconda edizione de “La Quadara nel borgo” a Cerisano. Un’altra giornata all’insegna della promozione, della convivialità, della cultura e dell’allegria. “Cerisano ha accolto i partecipanti facendo apprezzare le sue viuzze, le piazze, le chiese, Palazzo Sersale, dapprima con un traking urbano rilassante e suggestivo”, molto partecipato ed apprezzato dai protagonisti. Poi con un partecipato convegno tenuto proprio a Palazzo Sersale sulle tradizioni e sulle opportunità di sviluppo legato al turismo enogastronomico. Gli interventi degli illustri relatori –del Prof. Yuri Perfetti, della Dirigente Graziella Cammalleri dell’antropologo Prof. Cavalcanti, hanno arricchito una bella discussione preceduta dai saluti del Sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, del Sindaco di Montalto Faragalli e di quello di Lappano Gaccione.

Il Priore della Confraternita Emilio Iantorno dopo i saluti di rito ha accolto i partecipanti, nel cortile del pozzo, con un aperitivo sapientemente preparato dai ragazzi dell’Istituto alberghiero Mancini guidati dallo chef Carmelo Fabbricatore. Particolarmente buoni anche i formaggi offerti dal caseificio Siviglia di San Demetrio Corone. La giornata ha registrato la presenza di curiosi e “buon gustai” provenienti dall’area urbana di Cosenza e da tutta la provincia. Intere famiglie e bimbi hanno così potuto trascorrere una bella domenica all’aria aperta alla scoperta di Cerisano e degustare piatti della tradizione.

I ristoranti del centro storico hanno onorato l’impegno di preparare una vera frittolata con le antiche regole e i rigidi canoni dettati dalla confraternita.

“Si può parlare di una giornata da incorniciare per la confraternita e per il paese, obiettivo raggiunto”. Così i responsabili della Confraternita che ringraziano ancora tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’evento, soddisfatti per la grande partecipazione e la buona riuscita dell’evento. Promozione del borgo, valorizzazione delle tradizioni, occasioni di socialità e concreti incentivi all’ economia del territorio .

La strada giusta per far rinascere gli antichi borghi di tradizione.

