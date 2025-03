Il 6 aprile ritorna il 4° Trofeo Città di Messina | INFO

StrettoWeb

Torna il prossimo 6 aprile il Trofeo Città di Messina, giunto alla sua quarta edizione e dedicato alla memoria di Carmelo La Corte. La gara podistica di 10 km è un caposaldo del panorama regionale e non solo visto che dalla sua prima edizione ha sempre fatto parte del calendario nazionale Fidal, oltre a essere la quarta prova del 30° Grand Prix Sicilia. Un attestato di stima nei confronti della Podistica Messina da sempre supportata dal Comune che vede in questo appuntamento un forte richiamo anche turistico.

Il percorso è un circuito cittadino di più di 2 km che i concorrenti affronteranno per 4 volte, aggiungendo un semianello iniziale per raggiungere la distanza dei 10 km, certificata Fidal e quindi utile per ottenere i propri primati personali. Il disegno passa per Via Garibaldi tra Via Tommaso Cannizzaro e viale Boccetta, con partenza, alle ore 10, da via G. Garibaldi 114 (Il Cavallino Caffè) ed arrivo presso Piazza Unione Europea. Al via saranno predisposte due griglie, la prima delle quali riservata a chi nel 2024 o quest’anno ha corso in meno di 40’ per gli uomini e 44’30” per le donne.

Premiati alla fine i vincitori assoluti con due orologi di pregio offerti dalla ditta Maladino e i primi 3 classificati di categoria. Ai vincitori di ognuna andrà una speciale maglia tecnica Diadora, ai premiati un pacco con prodotti alimentari. Al primo/a classificato/a tra gli Allievi o in sua assenza il primo/a della categoria Junior/Promesse andrà il premio in ricordo dell’indimenticato Carmelo La Corte. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro per tutte le categorie se si provvede entro l’1 aprile, poi si pagheranno 2 euro in più. I record della corsa appartengono ai vincitori dello scorso anno, il maliano Soumaila Diakite in 31’50” e l’ucraina Nadiya Sukharina, prima anche nel 2022, in 40’19”.

Per informazioni: Podistica Messina, www.podisticamessina.com.

