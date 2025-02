Zone Rurali, importante evento a Galatro con il vicepresidente Fitto

StrettoWeb

Oggi, alle Terme di Galatro, in provincia di Reggio Calabria, si è svolto un incontro importante per il futuro delle zone rurali, con un focus sulla politica di coesione come strumento di sviluppo. L’evento ha visto la partecipazione di amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni regionali ed europee, uniti per discutere le opportunità per il rilancio delle aree rurali. Denis Nesci, relatore per il rafforzamento delle zone rurali, è stato il protagonista dell’incontro, sottolineando l’importanza di politiche mirate per valorizzare il grande potenziale delle terre rurali.

“L’Unione Europea deve investire in infrastrutture”

“L’Unione Europea deve investire in infrastrutture, digitalizzazione e innovazione per far crescere questi territori”, ha dichiarato Nesci. Ha inoltre ribadito la necessità di superare le divisioni politiche, facendo appello ad un lavoro comune per il bene delle nostre terre: “è fondamentale aprire un tavolo di confronto che metta al centro il futuro dei nostri territori”, ha aggiunto Nesci.

Incontro aperto da Raffaele Fitto

L’incontro è stato aperto dal Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha illustrato i prossimi passi per il loro sviluppo, il Sindaco di Galatro, Sandro Sorbara, ha enfatizzato l’importanza dello sviluppo delle zone rurali. Mentre Francesco Ventola, Vice Presidente della Commissione Regi, ha parlato del comparto agricolo. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti regionali, Filippo Pietropaolo, Giovanni Calabrese, Gianluca Gallo e Giacomo Giovinazzo, Commissario Straordinario per il Consorzio di Bonifica della Calabria, hanno sottolineato l’importanza delle infrastrutture e della digitalizzazione per migliorare le aree vulnerabili.

Numerosi sindaci sono intervenuti chiedendo un maggiore supporto per questo scopo. In risposta, Nesci ha annunciato che presenterà un emendamento per rafforzare il supporto alle amministrazioni locali, proponendo la creazione di info point territoriali che possano supportare e guidare le amministrazioni nella progettazione di progetti europei.

“C’è bisogno dell’aiuto di tutti”

Questo incontro ha dato il via a un dialogo costruttivo che mira a rispondere alle necessità delle comunità rurali e a creare un futuro più equo e forte per il Sud e per la Calabria intera. “C’è bisogno dell’aiuto di tutti” – conclude Nesci – “e il mio impegno per il mio territorio continuerà senza sosta, affinché ogni giovane abbia il diritto di scegliere se rimanere o meno nella propria terra”.

