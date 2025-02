Zone rurali, importante evento di Fdi a Galatro. La proposta di Nesci: “istituire un tavolo tecnico permanente”

StrettoWeb

Il rafforzamento delle aree rurali attraverso la politica di coesione è stato al centro dell’importante incontro che si è svolto ieri presso la Sala Convegni delle Terme di Galatro (Reggio Calabria), promosso dall’On. Denis Nesci, Eurodeputato del gruppo ECR – Fratelli d’Italia. Un’occasione di alto livello per approfondire le strategie europee per il rilancio delle zone rurali, con l’intervento in videoconferenza del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, e gli interessanti spunti di riflessione che sono scaturiti dalle relazioni degli eurodeputati Denis Nesci e Francesco Ventola, del Vicepresidente della Giunta della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, degli Assessori Regionali Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo e del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo. Interventi qualificati di assoluto rilievo e ricchi di contenuti, che hanno contribuito ad elevare la qualità dell’importante evento. Presenti anche il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luciana De Francesco e numerosi Dirigenti e militanti del Partito.

La riflessione di Squillaci

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Maria Teresa Criniti, sono state affrontate le criticità che ancora oggi caratterizzano le aree rurali, che rappresentano l’83% della superficie totale dell’UE e ospitano circa il 30% della popolazione. “Dagli interventi dei relatori è emerso che si tratta di territori con un valore strategico e un patrimonio culturale ed economico di inestimabile importanza, che devono però affrontare sfide sempre più complesse, dallo spopolamento alla carenza di servizi essenziali, dal digital divide alle difficoltà di accesso a infrastrutture e finanziamenti per le imprese locali – ha dichiarato il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bruno Squillaci – Invertire questo trend è una priorità per chi, come noi, ha a cuore lo sviluppo del territorio. Dobbiamo promuovere azioni concrete per garantire servizi adeguati, infrastrutture moderne e un tessuto economico più forte nelle aree rurali. Solo così potremo contrastare il depauperamento e costruire un futuro di crescita e opportunità per le nostre comunità”.

La proposta di Nesci

L’incontro ha ribadito l’importanza di un approccio mirato, che punti sullo sviluppo sostenibile, sulla competitività del settore agricolo e sull’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alle nuove opportunità offerte dall’economia verde. In questa direzione, l’On. Denis Nesci ha lanciato la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente con i Parlamentari Europei, gli Amministratori locali e le imprese, per analizzare le criticità e acquisire direttamente dal territorio le proposte finalizzate a orientare in modo più efficace la programmazione europea.

“Confronto sinergico”

“Un’iniziativa – ha dichiarato in chiusura dei lavori l’On. Denis Nesci – che ha l’obiettivo di avviare una nuova stagione di confronto sinergico, perché le politiche di sviluppo rurale devono nascere dal basso, dall’ascolto di chi vive e lavora in questi territori. Solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni europee, nazionali e locali possiamo costruire strumenti realmente efficaci per la crescita delle nostre comunità rurali. Per favorire questo importante percorso metto a disposizione delle realtà locali la mia struttura e i progettisti che mi seguono in queste attività. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità utile a creare sviluppo per un territorio che necessita di interventi strutturali importanti e di un costante sostegno al mondo produttivo, che vanta eccellenze di primaria importanza”.

Ampio consenso

L’evento ha riscosso un ampio consenso tra i presenti, confermando ancora una volta l’importanza di un confronto costante per garantire interventi concreti e mirati. “Siamo pienamente soddisfatti di questo nuovo momento di approfondimento che testimonia l’impegno di Fratelli d’Italia nel portare avanti azioni concrete per il nostro territorio – ha concluso il Presidente Squillaci – Il rafforzamento delle aree rurali resta una priorità per la politica di coesione dell’Unione Europea, e noi continueremo a lavorare affinché si traduca in misure reali di sviluppo, innovazione e benessere per le nostre comunità”.

