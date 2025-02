Volley, la New Hospital Paola vince contro Cutro in Coppa Calabria: final four ad un passo

StrettoWeb

Mercoledì pomeriggio, la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato in trasferta la seconda partita del girone di D di Coppa Calabria contro Scorte Tecniche Cutro, riuscendo ad imporsi con un netto 0-3 in poco meno di 70 minuti con i seguenti parziali: 12-25; 16-25; 17-25. Il secondo successo consecutivo permette alla compagine paolana di rimanere saldamente in testa al girone D della Coppa Calabria. Sabato pomeriggio al Tonino Maiorano match decisivo contro la New Teosidos (mercoledì ha vinto in casa 3-0 contro Pallavolo Rossano) chi vince staccherà il pass per le final four della competizione regionale.

Analisi della partita

I set: rispetto al solito sestetto iniziale Mister Calabrò effettua una sostituzione dal primo minuto: Gianni al posto di Ritrovato. Inizio della partita con qualche titubanza per la New Hospital dopo alcuni scambi trova un discreto margine di vantaggio dalle padrone di casa. Primo time out sul 5-13. Tornata in campo la compagine paolana si limita a controllare e aumenta senza affanni il vantaggio. Scorte Tecniche in totale confusione. Entra Stancato al posto di Gianni causa infortunio (6-21). La New Hospital ha un piccolo calo di tensione ma che non pregiudica l’esito del set: 12-25.

II set: La New Hospital prende subito il largo dalle avversarie, viene chiamato un time out dopo pochi minuti dalla ripresa di gioco sullo 0-4. Scorte Tecniche cerca di ritornare in partita in particolar modo sfruttando a proprio vantaggio le sbavature della squadra ospite (6-8). Tuttavia, appena la New Hospital alza il ritmo di gioco c’è poco da fare (12-22). Il set mai messo in discussione termina: 16-25.

III set: parziale inizialmente combattuto, Scorte Tecniche in vantaggio sulla New Hospital (6-5). Il divario tecnico è evidente e con il passare degli scambi la New Hospital torna saldamente al comodo (12-17). Nel finale calo di tensione della New Hospital, Mister Calabrò corre ai ripari chiamando il time out sul 16-19. La strada verso il secondo successo per la New Hospital e il set termina però da lì a poco: 17-25.

Giusto il tempo di prendere fiato per la compagine paolana, sabato pomeriggio match decisivo al Tonino Maiorano contro la New Teosidos: avversarie insidioso che nel girone B si è classificata terza nella regular season dando filo da torcere alle più quotate Todo e Pizzo.

