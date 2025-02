Volley, la Domotek Reggio Calabria si prepara al big match a Gioia del Colle: la presentazione

StrettoWeb

In campo contro il fattore campo della fortissima Gioia del Colle. In scena per difendere il secondo posto in classifica. Sul teraflex per sognare ancora, superando gli ostacoli e provando a duellare contro una delle formazioni più “attrezzate” dell’intera Serie A3 Credem. 35 punti per gli amaranto di Mister Polimeni, 34 per la JV Gioia del Colle, team che nella sfida di andata riuscì ad espugnare il Palacalafiore al Tiè Break all’interno di una gara caratterizzata dalle mille emozioni. 29 a 31 nel primo set, 25 a 20 il secondo, 25 a 21 nel terzo, 20 a 25 e 13 a 15, a favore dei pugliesi con i dettagli, ed un super Vaskelis a fare la differenza sul finale.

Roster intenso e profondo quello guidato da Sandro Passano, candidata assoluta per la vittoria finale. Reggio Calabria è alle prese con infortuni impattanti ma vuole dimostrare che ha ancora tantissime cose da dire in questo torneo, anche in ottica post-season. Mancano, infatti, solamente tre gare al termine della stagione regolare.

Gli arbitri dell’incontro saranno Fabio Sumeraro e Giuseppe De Simeis. A partire dalle ore 18:00, il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A e commentato dal telecronista Mimmo Guagnano. Qui il link per seguire in diretta la sfida: https://www.youtube.com/live/CNutaRmDEDY?si=nMvB13JzvYIalZya.

Le emozioni della sfida contro Castellana

Nel roster, ci sarà il giovanissimo Francesco Galipò, autore della firma finale nella gara vinta contro Castellana Grotte. Dal suo entusiasmo gli amaranto partono verso una nuova e difficile partita. “Adesso viene il bello: Gioia del Colle – ha dichiarato il giovane pallavolista. Sarà uno scontro diretto importantissimo, in casa loro. Dobbiamo stare attenti, sempre pronti, e dare il massimo come Castellana Grotte”.

“È stata una grandissima soddisfazione – ha esordito Galipò – anche perché c’era un pubblico meraviglioso. Alla fine, i miei compagni mi hanno portato in alto, in volo! È stato bellissimo entrare all’ultimo, prendere quella palla, attaccare… è stato proprio bello. Sono contentissimo di aver finito la partita in questo modo. Vorrei farlo un milione di volte, ogni volta sarebbe bellissimo”.

