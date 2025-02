Visita del viceministro Rixi al Porto di Gioia Tauro

StrettoWeb

Il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, on. Edoardo Rixi, il 25 febbraio p.v. visiterà il porto di Gioia Tauro per fare il punto, insieme al presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, sullo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali e, in particolare, sui finanziamenti del PNRR a sostegno dello sviluppo dello scalo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.