Virtus Messina, 1-1 e rimpianti contro il Roccalumera

Fischio finale al “Sorbello Stadium” di Camaro: Virtus Messina e Roccalumera Calcio impattano sul risultato di 1-1 nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone D. Ritorna a mettere punti in cascina la compagine allenata da mister Francesco Trimarchi che, mediante una prova complessivamente positiva, riesce a rispondere al brusco stop esterno di otto giorni fa contro il Provinciale, dando così un forte segnale di discontinuità con l’ultima, brutta prestazione. I giallorossi escono dal terreno di gioco di Bisconte con un punto certamente importante e soddisfacente ma che, d’altro canto, lascia dietro di sé una scia di rimpianti.

Roccalumera Calcio in campo con Panarello fra i pali; Parisi, Samuele Di Nuzzo, Garigali, Scarcella, Crisafulli, Cintorrino, Caminiti, Luigi Di Nuzzo, bomber Romeo e Giannetto. Risponde la Virtus Messina con Imbesi in porta; Orecchio, Capilli, Scarfì, Santoro, Pagano, Nizzari, Insana, Forganni, Bruna e Napolitano.

La prima occasione dell’incontro la costruisce la formazione ospite: il preciso traversone da calcio di punizione dalla destra di Romeo pesca alla perfezione l’inserimento di Giannetto che apre il piattone, calciando di controbalzo; la palla sibila a centimetri dal palo alla sinistra di un già battuto Imbesi. La risposta della Virtus Messina è affidata allo sprint di Pagano che riceve la spizzata di Nizzari, dribbla un avversario, si accentra e tenta la conclusione sul primo palo: Panarello risponde presente e si impossessa del pallone con un intervento da terra, evitando guai peggiori. Medesimo copione qualche minuto dopo, stessi protagonisti: Pagano rientra e calcia, l’estremo difensore roccalumerese blocca in presa sicura. La conclusione a rientrare di Bruna sorvola la trasversale, stesso esito per l’ambizioso destro dalla lunga distanza di capitan Romeo che accompagna la chiusura del conto delle emozioni relative alla prima frazione di gioco.

In avvio di ripresa si registra il tracciante alto di Nizzari che, pescato alla perfezione da un lancio proveniente dalle retrovie di Santoro, non riesce ad approfittare di un’incertezza del pacchetto arretrato locale. La punizione di Imbesi non centra lo specchio della porta difesa da Imbesi. È sempre dai piedi del 10 biancoazzurro che si creeranno, poco dopo, i presupposti per la rete del vantaggio ospite: parabola effettata a rientrare da calcio d’angolo, in area di rigore sbuca Scarcella che chiude sul primo palo e porta avanti i suoi al minuto numero cinquantacinque; da rivedere in toto l’atteggiamento della retroguardia virtussina, troppo passiva e disattenta nella circostanza. Pochi giri di lancette dopo Romeo tenta di sorprendere nuovamente Imbesi con un’altra conclusione (molto ambiziosa) da calcio piazzato: palla che si infrange contro i cartelloni pubblicitari, perdendosi sul fondo. La Virtus Messina prova a reagire: provvidenziale chiusura di Crisafulli sul preciso cross di Paolo Orecchio, autore di una cavalcata infermabile. Il diagonale di Pagano (culmine di un prodigioso assolo) sfiora il palo alla mancina di Panarello. È il preludio al goal che arriverà allo scoccare del settantunesimo minuto: il traversone di Scarfì viene deviato da un difensore del Roccalumera, la sfera arriva nella zona di Bruna che controlla e schiaccia con grande intelligenza e freddezza la propria conclusione, superando Panarello e facendo 1-1.

Galvanizzati dalla rete del vantaggio i padroni di casa tentano di approfittare della fase di sbandamento avversaria, andando a più riprese vicini al goal del clamoroso sorpasso: prima Panarello è costretto agli straordinari sul calcio di punizione (diretto verso l’incrocio dei pali) del subentrato Calcagno, poi la difficile acrobazia di Nizzari non sortisce l’effetto sperato. Ultime due occasioni a tinte giallorosse: il tiro-cross di Simone Rotella non viene corretto in porta da un Cucinotta che riesce solo a sfiorare, mentre nel finale Insana non pesca per pochissimo il jolly con una pregevole demi-volée di collo esterno.

Sale a quota 28 punti in classifica una Virtus Messina che, nonostante il buon pareggio di ieri, scivola al settimo posto della graduatoria (sorpasso effettuato dalla Robur Letojanni, vittoriosa in quel di Antillo). Si allontana di due lunghezze una quinta posizione (Play-Off) ancora possibile, dato il successo del San Paolino Torregrotta ai danni della Saponarese. Prossimo appuntamento in casa della Virtus Rometta, ottava forza del raggruppamento a cinque distanze proprio dagli uomini peloritani.

