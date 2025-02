Viola, arriva un taglio eccellente: addio a Nikola Ivanaj

StrettoWeb

Non solo due colpi in entrata nel mercato di ‘riparazione’ della Viola, anche un addio importante. Dopo gli acquisti dell’ottimo Dell’Anna e di Boniciolli, ancora da rivedere, lascia uno dei giocatori più chiacchierati della stagione. La Viola ha annunciato la rescissione consensuale con Nikola Ivanaj. L’ala albanese, assente contro Molfetta e Brindisi, ma convocato in nazionale, ha lasciato lo Stretto dopo una stagione fra luci e ombre.

Ivanaj ha alternato buone prove a partite anonime, doveva essere il grande tiratore della squadra, essendo anche un nazionale, nonchè uno dei più pagati a roster, ma i suoi numeri (9.8 punti, 3.4 rimbalzi, 1.9 assist, 25.4% da 3) hanno lasciato molto a desiderare.

Ma non sembra essere finita qui. Nelle ultime ore di mercato potrebbe arrivare un altro taglio. Il tutto per far spazio a due nuovi innesti. Il primo dovrebbe essere il lungo Traore da Bari (doveva essere avversario domenica, ironia della sorte). È attesa per un play straniero che possa alzare il livello della regia neroarancio.

Il comunicato della Viola

“La Redel Reggio Calabria comunica la rescissione consensuale del contratto con l’atleta Nikola Ivanaj. A Nikola, che nel campionato fin qui disputato e nei mesi di permanenza a Reggio si è fatto apprezzare da tutti per impegno, professionalità e qualità tecniche e umane, va il nostro augurio per il prosieguo di carriera e per un futuro ricco di soddisfazioni“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.