Villa San Giovanni, la proposta: “una nuova Villa Comunale in un’area abbandonata dove si consuma droga”

“Sono l’amministratore del gruppo Facebook ‘Sei di Villa San Giovanni se, la storia siamo noi’ e stamattina ho letto un comunicato dell’Amministrazione sul tema Porto a Sud, ma si continua a dimenticare che in quell’area si potrebbe fare anche altro. Da tantissimi anni propongo alle Amministrazioni che si susseguono, partendo dall’Amministrazione Messina a quella attuale, varie proposte per cambiare Villa, perché amo la mia città e purtroppo non sono mai stato ascoltato”. Comincia così il pensiero, inviato alla redazione di StrettoWeb, di Domenico Scordio, che si definisce lavoratore del mondo dello spettacolo.

“Esiste un area in disuso dalle Ferrovie dietro il porto che è grandissima e potrebbe diventare una nuova Villa Comunale, seguendo il modello Campo Calabrò che ormai è un modello da seguire. Quell’area è all’abbandono, utilizzata da certe persone per fare uso di droghe sui treni in disuso e si potrebbe realizzare lì una Villa comunale all’altezza della città rispetto a quella attuale, con pista ciclabile e la piantumazione di alberi tipici come bergamotto e gelso. Nella stessa zona esiste la famosa spiaggia dietro il porto, che tanti anni fa i villesi frequentavano in massa, che è una spiaggia unica di tipo dunale. Purtroppo da anni, per la costruzione della nuova biglietteria degli aliscafi, non esiste un accesso degno ed è piena di rifiuti. Per raggiungerla bisognerebbe camminare per un 1 km, quando basterebbe, come lo era prima, avere un accesso direttamente dalla stazione”, aggiunge Scordio.

“Con queste e tantissime altre opere si crea sviluppo, turismo e quindi occupazione, che serve per combattere il disagio giovanile e la disoccupazione che è il più grande male che ci possa essere. Se non si fa questo è inutile fare Consigli comunali sul tema non porteranno a nessun cambiamento nel lungo termine”, conclude il lettore.

