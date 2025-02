Villa San Giovanni: furgone incastrato sotto un’insegna, intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni sono intervenuti in via Riviera per liberare un furgone rimasto incastrato sotto l’insegna di un negozio. I Vigili del Fuoco hanno liberato il mezzo e messo in sicurezza l’area rimuovendo l’insegna ormai danneggiata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.