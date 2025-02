Villa San Giovanni, corso di formazione su contrasto e violenza di genere

StrettoWeb

Il presidente dell’Associazione Calabria-Spagna Rosa Fontana desidera comunicare di aver “programmato un Corso di Alta Formazione per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere che avrà luogo presso l’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, Corso di cui si allegano i Programmi. Il Corso, che si compone di sei moduli, sarà inaugurato alla presenza delle Autorità”.

“L’appuntamento è per martedì 18 febbraio alle ore 12.00, presso l’Istituto Turistico Alberghiero di Villa San Giovanni, dove il Presidente, congiuntamente alla professoressa Enza Loiero, Dirigente Scolastico dell’ Istituto Alberghiero, ed all’Avvocato Saveria Cusumano, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, illustrerà la finalità del Corso e le sue modalità di svolgimento, nonché la composizione del Corpo docente del corso e le Professionalità cui è indirizzato”.

“Tra le innumerevoli iniziative messe in atto nel corso dell’ordinaria attività statutaria il sodalizio filospagnolo non manca di adoperarsi contro la violenza di genere ed il femminicidio in questo momento storico in cui assistiamo alla recrudescenza di questo abominevole fenomeno che priva le donne della loro vita e, spesso, anche i figli della loro madre. La presente convocazione, oltre a costituire dovuta informazione, vale come invito a presenziare e partecipare”.

Il programma

Di seguito il programma del corso:

Tutte le info sulle iscrizioni

Tutte le info:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.