Villa, il Liceo Classico “L. Nostro” conquista il podio al Certamen Nazionale della lingua greca

Il Liceo Classico “L. Nostro” di Villa San Giovanni fa il bis all’undicesima edizione del Certamen Nazionale di Lingua greca bandito dal Liceo T. Campanella di Reggio Calabria. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno, nella sezione riservata agli studenti esterni, ottiene un meri-tato secondo posto Aurora Granata, studentessa della classe V C, che ha affrontato e superato bril-lantemente la prova di traduzione dal greco di un brano tratto dal Protagora di Platone, corredata di un commento in italiano di carattere storico-letterario e filologico-linguistico.

La commissione esaminatrice formata dai professori Daniele Castrizio, Paola Megna e Claudio Me-liadò, docenti del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università di Messina, complimentandosi con i giovani talenti partecipanti per i traguardi raggiunti, ha messo in luce la vi-talità del curricolo del Liceo Classico ancora capace di veicolare contenuti di straordinaria valenza e attualità.

Soddisfazione da parte della Dirigente scolastica, prof.ssa Maristella Spezzano, per il risultato con-seguito dalla giovane studentessa, capace di mettere a frutto le molteplici opportunità formative messe a disposizione dalla scuola. Felicissima del successo ottenuto, Aurora Granata ringrazia la propria docente di Lingua e Letteratura greca, prof.ssa Giusy Galletta, per il percorso di prepara-zione alla prova e per la fiducia riposta, pienamente convinta che, anche grazie al lavoro appassiona-to dei docenti, si riesca a valorizzare le eccellenze e a fare emergere i talenti.

