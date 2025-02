Vibo Valentia: autore di una rapina individuato e arrestato in Romania

StrettoWeb

È stato rintracciato e arrestato in Romania un uomo indiziato di aver commesso una rapina il 29 luglio 2024 ai danni di due donne, madre e figlia, originarie del vibonese. Il soggetto è stato individuato dalla Polizia al termine di attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed condotte dagli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia, coadiuvati da personale del Commissariato di Taurianova (Reggio Calabria). Le donne, durante una passeggiata in pieno centro cittadino, erano state affiancate da un uomo a bordo di un veicolo il quale aveva teso il braccio afferrando la borsa della giovane e trascinandola a terra.

Anche la madre, nel tentativo di aiutare la figlia, era caduta. Le due donne erano ricorse alle cure in ospedale per escoriazioni, dolori e vari traumi. Gli accertamenti compiuti dalla Squadra nobile, con il supporto del Commissariato di Taurianova, avevano consentito di risalire al veicolo utilizzato dal rapinatore e, quindi, ad individuare il presunto autore in un giovane di origini rumene già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio dimorante nel centro della Piana di Gioia Tauro.

L’uomo, dopo l’individuazione fotografica, era stato riconosciuto dalle vittime ed erano stati riscontrati anche dei graffi sul suo avambraccio sinistro compatibili con la reazione che la madre della vittima. Sulla scorta degli elementi probatori raccolti la Procura di Vibo Valentia aveva chiesto e ottenuto dal Gip, l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere. Al momento dell’esecuzione, il 28 settembre 2024, era risultato irreperibile. Le informazioni raccolte in occasione delle ricerche hanno consentito di accertare come l’uomo avesse fatto ritorno in Romania. Informato degli sviluppi, il pm titolare del fascicolo processuale ha chiesto ed ottenuto dal Gip l’emissione, il 28 ottobre 2024, di un mandato di arresto europeo.

Sono stati quindi interessati il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia ed il Servizio centrale operativo. Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare l’uomo in Romania dove è stato arrestato dalla Polizia rumena per la successiva consegna allo Stato Italiano.

