Il viaggio live 2025 di Tananai a Palermo e Catania | DATE

StrettoWeb

È sold out il live di Bruxelles del “Calmocobra – European tour” di Tananai, che raddoppia con un nuovo appuntamento il giorno dopo, domenica 27 aprile. L’artista, inoltre, annuncia una nuova data per il tour “Calmocobra Live – Estate 2025”. Tananai, infatti, si esibirà venerdì 4 luglio 2025 a Trento in occasione del Trento Live Fest. Tananai porterà live sui palchi dei club europei tutti i suoi più grandi successi a partire da Zurigo, il 3 aprile, continuando poi a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bruxelles, con il doppio appuntamento, fino all’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile.

Il viaggio live 2025 di Tananai proseguirà poi nei mesi successivi nei principali festival estivi, a partire dal 19 giugno a Roma all’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano e Francavilla. L’artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l’artista concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in piazza Carlo Di Borbone a alla Reggia di Caserta nell’ambito del festival “Un’Estate Da Belvedere”.

“Calmocobra”, certificato disco d’oro, scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è il secondo album di Tananai, disponibile per EclecticRecords/EMI Records Italy (Universal Music Italia), debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “Calmocobra”, dopo l’album di debutto triplo disco di platino “Rave, Eclissi”, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.