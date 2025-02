Il Val Gallico Calcio vince il recupero a Melicucco: la soddisfazione di mister Corapi

StrettoWeb

Arrivano tre punti importantissimi per il Val Gallico nel recupero disputato ieri a Melicucco. Basta un tempo alla formazione di mister Corapi per aggiudicarsi la sfida contro il fanalino di coda, mai domo anche in inferiorità numerica. Val Gallico ancora senza Carvajal e con Lazzarini ed Alderete che partono dalla panchina. In avanti Sarmiento è affiancato da Paulino e Tavdgiridze. È Meduri a sbloccare il match, mentre Iacono trova il raddoppio.

Sul tramonto della prima frazione, padroni di casa che rimangono in inferiorità numerica (rosso a Scattareggia) e Sarmiento cala il tris, trovando il suo primo gol in campionato con la maglia della prima squadra. Nella ripresa il punteggio non cambierà, e questo 3-1 porta i reggini al terzo posto a -3 dalla vetta ed a -1 dal Gioiosa Ionica contro cui si giocherà sabato al ‘Lo Presti’ per un big-match di cruciale importanza.

Le parole di mister Corapi

A fine gara mister Francesco Corapi ha così commentato.

“Partita maschia e combattuta, con gli avversari che da subito hanno provato a metterla sul lato agonistico. Bravi i ragazzi a rispondere presente ed a passare in vantaggio. Ci è stato poi annullato, secondo me ingiustamente, il raddoppio, ma lo abbiamo trovato lo stesso poco dopo con Iacono. Poi il Melicucco è rimasto in dieci, ma ci siamo fatti trovare impreparati su una palla inattiva in occasione dell’1-2. Prima dell’intervallo abbiamo avuto il merito di trovare la terza rete con Sarmiento. Nel secondo tempo abbiamo gestito benissimo senza rischiare nulla ed anzi potevamo segnare ancora. È mancato un pizzico di lucidità in zona-gol, unica pecca di questa gara perché potevamo chiuderla. In ogni caso non posso rimproverare nulla ai ragazzi, in un match dove si rischiava di sottovalutare l’avversario, vista la differenza di classifica”.

Indubbiamente tre punti importanti specialmente in vista dello scontro diretto col Gioiosa. “Sì, tre punti meritati che ci portano a -3 di distanza dal primo posto. Ci godiamo questa vittoria, ma pensiamo subito al Gioiosa. Vincendo sabato potremmo superarli e trovare la vetta, in attesa dello scontro diretto di domenica tra StiloMonasterace e Virtus Rosarno. Dobbiamo cambiare il trend negativo delle partite in casa. Da quando ci sono io abbiamo vinto solo due gare su cinque, un po’ poco”.

Il tecnico conclude esaltando la squadra. “Dobbiamo continuare ad avere lo stesso atteggiamento visto contro la Deliese e contro il Melicucco. Così facendo sono tranquillo e so che ce la possiamo giocare contro chiunque”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.