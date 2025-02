Val Gallico, 0-0 con la Deliese e tante defezioni. Il presidente Califano: “punto prezioso e di carattere”

StrettoWeb

Termina a reti bianche la 21ª giornata di campionato che ha visto il Val Gallico impegnato a Delianuova. Una gara in cui si sono rivisti carattere e grinta, facendo fronte ad infortuni importanti che hanno costretto a cambiare “piano partita” in corso d’opera. Un punto prezioso, come l’ha definito il co-presidente Gianluca Califano, al termine del match. “Punto prezioso ottenuto su un campo difficile al cospetto di un forte avversario. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto ed abbiamo assistito ad una gara avvincente, forse la nostra migliore prestazione sotto il profilo dell’intensità e del carattere. Impegno e grinta non sono mai mancati nell’arco dei novanta minuti”.

Defezioni prima e durante la sfida. “Siamo arrivati a Delianuova con una formazione molto rimaneggiata, orfani di parecchi elementi, tra cui Carvajal, Alderete, Bonadio, Lazzarini, Lavilla e Tripodi, oltre ad aver perso durante la gara, sempre per infortunio, Iacono, Artuso e Robaina, usciti anzitempo; anche per questo il risultato assume ancora più senso”. La risposta che il club voleva. “La società, oggi, si ritiene estremamente soddisfatta e orgogliosa per quanto dimostrato dal gruppo, inclusi gli indisponibili, che non hanno fatto mancare il loro supporto ai compagni. In settimana ci eravamo confrontati con la squadra alla luce della prestazione poco brillante di sabato scorso, cercando di trasmettere quella che è la nostra volontà e la reazione è stata quella auspicata”.

E mercoledì c’è il recupero. “Mercoledì andremo a Melicucco per recuperare la gara precedentemente rinviata per impraticabilità di campo, certi di doverla affrontare con la massima concentrazione, mantenendo questo atteggiamento fino al termine del campionato. Questo gruppo è fantastico e la società ama questi ragazzi; penso di non sbagliare a credere che dirigenza, staff e squadra da oggi siano diventati ancor di più un’unica cosa”.

