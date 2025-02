Le clamorose dichiarazioni sui vaccini del nuovo direttore dell’FBI nominato da Trump: “propaganda globale”

StrettoWeb

“Se non sei vaccinato, hai resistito a una propaganda globale del valore di oltre 100 miliardi di dollari. Il fatto che tu abbia resistito a una pressione così intensa dimostra quanto sei forte, rendendoti una rarità in un’epoca in cui quel tipo di spina dorsale è quasi estinto. Sii orgoglioso di te stesso”. Queste parole, sui “X”, sono di Kash Patel, nuovo direttore dell’FBI nominato dal Presidente USA Donald Trump.

Così Patel dice la sua in merito alla campagna di vaccinazione messa in atto in tempo di Covid, che tanto ha fatto discutere continua a far discutere l’opinione pubblica.

