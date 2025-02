USA: “Hamas non può governare Gaza”. Il nucleare, l’accusa all’Iran e la minaccia: “senza ostaggi sarà inferno”

StrettoWeb

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato, in una dichiarazione congiunta con Netanyahu a Gerusalemme, che Donald “Trump ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza: Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì. Il denominatore comune dietro tutte le aggressioni, l’instabilità e la mancanza di Pace nella Regione è l’Iran. Non deve avere armi nucleari. Come ha detto il Presidente. Hanno commesso crimini contro l’umanità e crimini di guerra contro Israele”.

“Israele è uno dei nostri più stretti alleati. Se ci fossero più israeliani nella Regione, il mondo sarebbe un posto più sicuro. E potete sempre contare su di noi finché il Presidente sarà alla Casa Bianca e io sarò in carica. Non possiamo continuare il ciclo che ci ha portato sempre allo stesso punto. Hamas non può continuare a essere una forza militare o governativa, o un fattore che minaccia attraverso la violenza: la Pace è impossibile. Hamas deve essere eliminato“.

Il presidente degli USA “è il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”, ha detto Netanyahu. “Israele e America sono spalla a spalla nel contrastare la minaccia dell’Iran. Siamo d’accordo che agli ayatollah non deve essere permesso di avere armi nucleari. Siamo anche d’accordo che l’aggressione dell’Iran nella regione deve essere ritirata”. Con il sostegno di Trump, ha affermato Netanyahu, “possiamo e vogliamo portare a termine il lavoro. Abbiamo una strategia comune e non sempre è possibile condividerla con il pubblico, incluso quando si apriranno le porte dell’inferno. E si apriranno se tutti i nostri ostaggi non torneranno, fino all’ultimo di loro“,ha aggiunto.

