Università di Messina, conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris causa al prof. Aglioti

Giovedì 6 marzo, alle ore 11, l’Aula Magna dell’Università di Messina ospiterà la Cerimonia di Conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris causa in Scienze Cognitive al prof. Salvatore Maria Aglioti, Ordinario di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive presso l’Università “La Sapienza” di Roma e neuroscienziato di fama mondiale. La Laudautio sarà affidata al prof. Carmelo Vicario, Ordinario di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento COSPECS. Il prof. Aglioti terrà una Lectio Doctoralis sul tema “Corpi, Cervelli e Società nell’era del metaverso”.

Il prof. Aglioti è un indiscusso protagonista della ricerca scientifica

Inserito, unanimemente, nel pantheon dei più importanti e rispettati neuroscienziati al mondo, il prof. Aglioti è un indiscusso protagonista della ricerca scientifica nel campo delle Neuroscienze e della Psicologia. Grazie alle sue innovative ricerche, è riconosciuto pioniere in molteplici aree delle Scienze Cognitive, avendo portato alla luce scoperte cruciali per la comprensione dei complessi meccanismi della mente umana, come si evince dai suoi studi di altissimo livello. I risultati della sua attività di ricerca hanno significativamente influenzato gli attuali modelli teorici del settore neuroscientifico fornendo nuove prospettive pratico-applicative in ambito clinico e tecnologico. In particolare, il suo lavoro ha arricchito la comprensione del funzionamento del cervello, del comportamento umano e della cognizione nella sua complessità.

Il neuroscienziato vanta una prolifica produzione scientifica, numerose citazioni e svariati premi. Tra questi l’IgNobel Prize (2017), il MagSTIM, Senior Investigator Award (2013) e il Chair d’excellence Award della Fondation NeuroDis, Lyon. Inoltre, il prof. Salvatore Maria Aglioti risulta regolarmente incluso nella World’s top 2% list scientists elaborata ogni anno dalla Stanford University.

