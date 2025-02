L’Università di Messina capofila del progetto Pharma-Hub per le malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica

StrettoWeb

Si è concluso all’ Istituto superiore di Sanità il Convegno “Arte e Scienza per le malattie rare” iniziativa volta a celebrare la XVIII ed. Della Giornata delle Malattie rare finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici sfide che le persone con malattie rare e le loro famiglie affrontano quotidianamente. L’evento è stato organizzato nell’ ambito del progetto PHARMA-HUB per il riposizionamento di farmaci nelle malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica. Capofila del progetto PHARMA-HUB l’ Università degli Studi di Messina coordinatrice delle otto partnership sul territorio nazionale ( SINP, Università di Catania, Società italiana di Pediatria, Istituto superiore di Sanità, Istituto oncologico del Mediterraneo, Università del Piemonte Orientale, Oasi Maris S.S.).



Responsabile del progetto la prof.ssa Emanuela Esposito, Direttrice della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e dell’ U.O.S.D. di Genetica e farmacogenetica dell’ Università di Messina, che all’ Istituto superiore della Sanità ha presentato il progetto definendolo un modello di sinergia e di collaborazione tra strutture e ricercatori coinvolti nella ricerca di base, preclinica e clinica sulle malattie rare, incluse quelle ancora senza diagnosi certa con l’ obiettivo ultimo di creare un modello concreto in grado di traslare le molte informazioni oggi disponibili nel miglioramento della gestione clinica del paziente.

“Il progetto -ha precisato la prof.ssa Esposito- vuole promuovere l’avanzamento di conoscenze e sostenere il progresso scientifico volto all’ individuazione di nuove possibilità di cura per patologie dell’ età pediatrica complesse e gravemente disabilitanti al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”.

