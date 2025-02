UniReggio lancia un corso di formazione politica per amministratori | INFO

StrettoWeb

In occasione della presenza in Calabria del Presidente nazionale UNCEM dott. Marco Bussone, UniReggio lancia ufficialmente il Corso di Formazione Politica per Amministratori Locali intitolato “Leadership Locale e Comunicazione Pubblica”, un’iniziativa formativa innovativa per dare strumenti concreti e competenze strategiche a chi opera nelle amministrazioni locali.

L’unico Corso sull’Amministrazione Pubblica, di carattere tecnico e pluralista, si mostra già forte con i Patrocini del Presidente della Giunta Regionale della Calabria on. Roberto Occhiuto, del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria on. Filippo Mancuso e del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà ed ha ora ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale grazie al Patrocinio di UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Questo sigillo di qualità testimonia la valenza istituzionale e l’interesse nazionale verso la formazione dei futuri leader locali.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal Presidente di UniReggio prof. Paolo Ferrara, si propone di rafforzare le competenze amministrative e comunicative dei partecipanti, con un’attenzione particolare alla formazione professionale tanto nella gestione delle politiche locali quanto nella comunicazione pubblica e istituzionale. Una garanzia di valore formativo è costituita dal riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) grazie alla convenzione tra UniReggio e l’Università e-Campus.

Il corso rappresenta un’opportunità unica per un gran numero di utenti tra cui gli amministratori locali in carriera, i funzionari pubblici “di lungo corso” e i giovani studenti interessati ad intraprendere un percorso politico-amministrativo con solide basi teoriche e pratiche, con l’acquisizione di strumenti utili su procedimenti amministrativi, pianificazione e gestione delle risorse che emergeranno dallo scambio di vedute tra i relatori e gli iscritti, partecipanti al corso. L’ampio sostegno istituzionale e la risonanza nazionale confermano il ruolo centrale di UniReggio e UNCEM nel promuovere l’eccellenza nella formazione politica e amministrativa.

Le parole del prof. Ferrara

Il lancio dell’iniziativa è avvenuto dopo il convegno “Calabria è Montagna – Territori e Comunità camminano insieme”, tenutosi venerdì 21 presso il Comune aspromontano di Martone. A margine dell’evento, il Presidente di UniReggio prof. Paolo Ferrara ha dichiarato: “Questo corso rappresenta un passo fondamentale per la formazione di amministratori locali consapevoli e preparati. La collaborazione con UNCEM e il riconoscimento di prestigiosi patrocini istituzionali confermano la validità della nostra offerta formativa e il nostro impegno per la crescita delle comunità locali”.

L’intervento del dott. Bussone

Sulla stessa linea il Presidente nazionale UNCEM dott. Marco Bussone – intervenuto a Martone con il Presidente UNCEM Calabria prof. Vincenzo Mazzei – che ha sottolineato: “Investire sulla formazione degli Amministratori locali significa investire sul futuro dei territori montani e delle comunità locali. Abbiamo sposato subito questa iniziativa di UniReggio, un esempio concreto di collaborazione tra Enti per generare opportunità di crescita e sviluppo per le Amministrazioni e i cittadini, nel quadro di smart e green community che permettono di agire nel NOI. La Calabria è protagonista di questo percorso”.

