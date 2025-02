Ucraina, Nato, Gaza, Putin nel G7, Dazi: a tutto Trump, “Biden incompetente”. E Zelensky si irrita per la telefonata

StrettoWeb

“La guerra è iniziata perché Biden ha detto che l’Ucraina poteva entrare nella Nato. Non vedo come un Paese nella posizione della Russia possa permettergli di entrare nella Nato. Biden è incompetente“. Frecciata di Trump a Biden e conferma a quanto già detto nelle ultime ore: è improbabile che l’Ucraina possa entrare nella Nato. “Credo a Putin quando si tratta della pace in Ucraina. Mi piacerebbe riaverlo al G7: la Russia dovrebbe sedersi al tavolo” ha aggiunto Trump, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. “L’Ucraina avrà un posto al tavolo in qualsiasi negoziato, insieme alla Russia”.

“Non è stato bello che il presidente americano Donald Trump abbia avuto un colloquio telefonico con il leader del Cremlino Vladimir Putin prima di lui e senza la sua partecipazione”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato il colloquio tra Trump e Putin. Il presidente americano, ha aggiunto Zelensky, gli aveva assicurato che “voleva parlare contemporaneamente con i due presenti”, lui e con Putin. “In ogni caso non è stato piacevole”, ha detto Zelensky, dicendosi certo che l’Ucraina è una priorità per Trump

In merito alla situazione a Gaza, “l’unico piano a nostra disposizione è quello di trasferire i palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza, e se i Paesi arabi hanno un piano migliore, è fantastico”, ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un alto funzionario della Casa Bianca ha affermato che i dazi saranno imposti “paese per paese” in seguito a un esame, e inizieranno con le nazioni con cui gli Stati Uniti hanno il deficit commerciale più elevato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.