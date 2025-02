Trump senza filtri: “l’Ucraina può scordarsi la Nato. Canada nostro 51° stato”. E sulla Russia…

StrettoWeb

L’Ucraina può scordarsi l’ingresso nella Nato. Lo ha dichiarato Donald Trump, ripetendo poi le posizioni russe secondo le quali sarebbe stato proprio l’aspirazione atlantista di Kiev all’origine del conflitto. “l’Ucraina la Nato se la può scordare, penso che probabilmente questa sia l’origine per cui tutta questa cosa è iniziata“, ha detto il presidente rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

Canada 51° stato e revoca delle sanzioni alla Russia

In merito alle sanzioni verso il Canada che dovrebbero scattare dal 2 aprile, Trump conferma: “abbiamo perso milioni di persone a causa del fentanyl. Arriva soprattutto dalla Cina, ma anche dal Messico e dal Canada. Devo dirvi che il 2 aprile entreranno in vigore i dazi e credo che vedrete qualcosa di incredibile. Il Canada dovrebbe essere il nostro 51° Stato, se dovessero pagare non potrebbero esistere. Il Canada dipende da noi per il 95%. Noi dipendiamo da loro per il 4%“.

In merito alla Russia, invece, Trump lancia segnali di apertura: “gli Stati Uniti sono pronti a revocare le sanzioni contro la Russia, ma solo dopo aver raggiunto un accordo in Ucraina. Gli Stati Uniti cercheranno di restituire parti dei territori perduti all’Ucraina, ma sarà difficile riuscirci“.

