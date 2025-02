Trump sull’Ucraina: “si vada ad elezioni, i russi vogliono terminare la guerra”

StrettoWeb

Dall’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha rilasciato varie dichiarazioni. “È ora che l’Ucraina indica elezioni, non si vota da molto tempo, è ora di farle. Ed è ora di scoprire dove è finito tutto il denaro che noi abbiamo mandato in Ucraina. Perché Zelensky ha fatto una dichiarazione, in cui dice che solo metà di quel denaro gli è arrivato. E allora noi vogliamo scoprire dove è andato a finire. E vi posso dire che stiamo facendo un ottimo accordo con la Russia, un accordo che Zelensky non è stato in grado di fare e che impedirà che tante persone, potenzialmente milioni, continuino a morire in una guerra inutile”, sottolinea Trump.

“I russi vogliano vedere la fine della guerra”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rimarcato: “penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra. Penso che abbiano un po’ le carte in regola perché hanno conquistato molto territorio”

