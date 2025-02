Trump apre alla Russia, il mercato impazzisce: investitori a caccia di asset russi

StrettoWeb

Donald Trump ha aperto alla possibilità di allentare le sanzioni USA verso la Russia. Una notizia importante che può cambiare le dinamiche di mercato del prossimo futuro e che sta influenzando le strategie economiche internazionali. Secondo “Bloomberg”, sono tantissimi gli investito che si stanno affrettando ad acquistare asset legati a Mosca. Nel mercato di Hong Kong stanno andando a ruba le azioni di United Co. Rusal International PJSC, il gigante dell’alluminio con sede a Mosca, comprate a un ritmo così veloce che il prezzo è balzato di oltre il 50% questo mese.

A Vienna sono aumentate del 35% le azioni di Raiffeisen Bank International AG, banca austriaca con una sussidiaria con sede a Mosca. A Budapest impennata del 10% dell’OTP Bank Nyrt, che ha ancora operazioni in Russia. Lo stesso vale per i mercati valutari. Il Kazakistan, importante partner commerciale russo, ha visto il tenge (la propria moneta) rafforzarsi di circa il 4% questo mese, uno dei maggiori incrementi tra le valute in tutto il mondo.

Il fatto che i gestori finanziari stiano acquistando qualsiasi cosa abbia anche un tenue legame con la Russia è un segno di come si stia creando attesa mentre il presidente Donald Trump accelera i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina, e di quanto il paese sia diventato isolato dalla finanza occidentale.

