Trump chiama Putin, si lavora per la fine della guerra: iniziano i negoziati, i contenuti della telefonata

Trump ha parlato al telefono con Putin e ha affermato di voler fare lo stesso con Zelensky. Come promesso, il Presidente americano sta facendo di tutto per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. “Ho appena avuto una telefonata lunga e molto produttiva con il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, potere del dollaro e vari altri argomenti. Entrambi abbiamo riflettuto sulla grande storia delle nostre nazioni e sul fatto che abbiamo combattuto insieme con così tanto successo nella seconda guerra mondiale, ricordando che la Russia ha perso decine di milioni di persone e noi, allo stesso modo, ne abbiamo perse così tante!”, ha detto Trump svelando i contenuti della chiamata.

“Ognuno di noi ha parlato dei punti di forza delle nostre rispettive Nazioni e del grande vantaggio che un giorno avremo nel lavorare insieme. Ma prima, come abbiamo concordato entrambi, vogliamo fermare i milioni di morti che si verificano nella guerra con Russia/Ucraina. Il presidente Putin ha persino usato il forte motto della mia campagna, ‘commons sense’. Entrambi ci crediamo fortemente. Abbiamo concordato di lavorare insieme, a stretto contatto, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato che i nostri rispettivi team avviino immediatamente i negoziati e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelenskyj per informarlo della conversazione, cosa che farò proprio adesso”, ha aggiunto.

“Ho chiesto al Segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della CIA John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato speciale Steve Witkoff, di condurre i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo. Milioni di persone sono morte in una guerra che non sarebbe scoppiata se fossi stato presidente, ma è avvenuta, quindi deve finire. Non si dovrebbero perdere altre vite! Voglio ringraziare il Presidente Putin per il suo tempo e il suo impegno rispetto a questo appello, e per il rilascio, ieri, di Marc Fogel. Credo che questo sforzo porterà ad una conclusione positiva, si spera presto!”.

Poi ha continuato: “ho intenzione di incontrare Putin in Arabia Saudita”, ribadendo che non crede “che l’adesione dell’Ucraina alla NATO sia praticabile. Voglio che la guerra finisca e che non si riprendano i combattimenti dopo 6 mesi. L’Ucraina deve fare la Pace”.

I temi affrontati

Ecco gli argomenti principali:

I leader di USA e Russia hanno discusso di Ucraina, Medio Oriente, questioni energetiche, scambio di detenuti russi e statunitensi.

Secondo Trump, con Putin è stato concordo che è necessario fermare il conflitto in Ucraina.

Secondo quanto riferito dal presidente degli Stati Uniti, è stato concordato di riferire alle rispettive squadre di avviare “immediatamente” i negoziati.

Da parte degli Stati Uniti a questi negoziati prenderanno parte il capo della CIA, il Segretario di Stato e il Consigliere per la sicurezza nazionale.

Secondo quanto riferito da Peskov, Putin nel corso della conversazione ha sostenuto la necessità di risolvere delle cause alla radice del conflitto in Ucraina.

Il presidente russo ha invitato Trump a Mosca.

