Non è Sanremo, Brunori le suona al Cosenza: Palermo in scia del treno Playoff | CLASSIFICA

Tre punti importanti per il Palermo che interrompe una striscia negativa di 4 gare consecutive senza vittoria. Sono 3 anche i gol segnati dai rosanero nel pomeriggio del Marulla contro un Cosenza che torna a fare i conti con un’altra sconfitta dopo quella rimediata contro la Juve Stabia. Per i rosanero sono 3 punti importanti per restare in scia del treno Playoff, i calabresi restano sempre più ultimi in classifica con una piazza che non ha mai smesso di rumoreggiare.

Cosenza-Palermo: il racconto del match

Audero grande protagonista nei primi 13 minuti di gioco con 3 grandi interventi. Il portiere rosanero prima ipnotizza Artistico nell’uno contro uno, poi disinnesca il colpo di testa di Adorante e infine ferma Artistico che aveva tagliato bene alle spalle della difesa. Passata la sbandata iniziale, il Palermo viene fuori alla distanza e al 30′ trova il gol: cross di Verre sul secondo palo, Pierozzi batte Micai per lo 0-1.

Nella ripresa viene fischiato un calcio di rigore per il Palermo al minuto 56′: tocco di mano di D’Orazio su cross dalla sinistra di Brunori, l’attaccante rosanero non sbaglia dal dischetto. Al 65′ il Palermo cala il tris: filtrante di Verre, Pohjanpalo non sbaglia con il mancino. Al 71′ Micai salva sulla linea il tap-in di Brunori evitando il poker. Finisce 0-3 per il Palermo.

Risultati 27ª Giornata Serie B

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00

Cittadella-Modena 0-2

Mantova-Bari 0-1

Pisa-Juve Stabia 3-1

Reggiana-Carrarese 2-2

Ore 17.15

Cremonese-Cesena 1-2

Domenica 23 febbraio

Ore 15.00

Brescia-Sudtirol 0-0

Cosenza-Palermo 0-3

Spezia-Catanzaro 0-1

Ore 17.15

Salernitana-Frosinone

Classifica Serie B

Sassuolo 62 Pisa 57 Spezia 50 Catanzaro 42 Cremonese 41 Juve Stabia 39 Bari 37 Cesena 37 Palermo 35 Modena 34 Carrarese 31 Brescia 30 Reggiana 30 Cittadella 30 Sampdoria 29 Mantova 29 Sudtirol 29 Salernitana 25* Frosinone 23* Cosenza 21 (-4)

*Una partita in meno

Programma 28ª Giornata Serie B

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese

Cesena-Salernitana

Frosinone-Mantova

Juve Stabia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana

Modena-Cosenza

Palermo-Brescia

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

