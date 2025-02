Tributi, riscossioni, rateizzazioni: in consiglio comunale passa il nuovo regolamento del Comune di Messina

StrettoWeb

Passa in consiglio comunale il nuovo regolamento delle entrate del comune di Messina proposto dall’assessore della Giunta Basile, Roberto Cicala, con 13 voti favorevoli (tutto il gruppo dei consiglieri di maggioranza), 3 contrari (Russo, Calabrò, Villari) e 7 astenuti (tra cui i 3 consiglieri di Fratelli d’Italia, Di Ciucco, Rotondo, Buonocuore, Giovanbattista Caruso). Sono stati presentati ben 7 emendamenti, uno solo non è passato. Dopo un’intensa discussione, che già c’era stata in commissione, è arrivato l’ok a questa importante delibera numero 575 del 31 dicembre 2024.

Ecco cosa cambia

1) Rateizzazione dei pagamenti: per chi si trova in difficoltà economica, sarà possibile rateizzare i pagamenti fino a 72 rate mensili.

2) Ravvedimento operoso: chi commette errori o omissioni potrà regolarizzare la propria posizione pagando sanzioni ridotte.

3) Notifiche digitali: le notifiche potranno avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma digitale.

4) Soglie minime per il recupero dei crediti: non si procederà al recupero di tributi o sanzioni se l’importo è inferiore a 12 euro.

5) Transazione su crediti di dubbia riscossione: in caso di controversie, sarà possibile trovare un accordo con l’amministrazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.