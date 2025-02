Tribunale Castrovillari, Falsetta: “no ad attacchi strumentali contro riforma giustizia”

StrettoWeb

“Non si cerchi di mettere in atto le solite strumentalizzazioni politiche sull’attuale situazione in cui versa il Tribunale di Castrovillari; al contrario, bisogna riflettere seriamente sulla necessità di avviare un reale processo di innovazione organizzativa in grado di migliorare notevolmente la risposta di giustizia, e capire che le prospettive di rilancio del nostro sistema giudiziario dipendono fortemente dall’approvazione della ‘riforma della giustizia‘”.

Così in una nota Filomena Falsetta, Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

