Potenziamento del Trasporto Ferroviario: Rosarno al centro del nuovo piano della regione Calabria

Nella mattinata di ieri, presso gli uffici della Cittadella della Regione Calabria, si è tenuto un incontro istituzionale al quale hanno partecipato l’Assessore regionale ai Trasporti, On. Gianluca Gallo, l’Ing. Francesco Berardi di Trenitalia, direttore del trasporto regionale, il sindacalista e consulente del sindaco Rocco Dominici e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Teodoro De Maria. L’incontro, proposto da Dominici, si è rivelato proficuo, consentendo di approfondire proposte e scenari futuri relativi al trasporto regionale intorno alla stazione di Rosarno.

Le tematiche trattate

Tra le principali tematiche trattate, è stata riproposta la reintroduzione della metropolitana di superficie Rosarno/Melito Porto Salvo e della relazione Rosarno/Lamezia Terme, oltre all’ottimizzazione delle fermate e di altri aspetti strategici. L’Assessore Gallo e l’Ing. Berardi hanno accolto e condiviso le proposte avanzate, con quest’ultimo che ha illustrato il nuovo progetto per la linea Rosarno/Lamezia Terme. Il piano prevede un incremento dell’offerta di treni e fermate, confermando l’attenzione di Trenitalia verso lo scalo rosarnese. Tali miglioramenti entreranno in vigore al termine dei lavori di restyling della stazione, previsti per giugno 2026.

Le parole del Sindaco Cutrì

Il Sindaco Pasquale Cutrì, il vicensindaco Teodoro De Maria, e tutta l’Amministrazione comunale di Rosarno, “ringraziano l’Assessore Regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, per aver condiviso le richieste di aumentare, nel prossimo piano dei trasporti ferroviari, il numero delle fermate dei treni da Rosarno verso Lamezia e da Rosarno verso Reggio Calabria. Inoltre, esprimono gratitudine al sindacalista Rocco Dominici per essersi prodigato nella stesura della proposta da presentare alla Regione Calabria, ottenendo una buona condivisione delle richieste avanzate, che verranno realizzate nel giugno 2026 in occasione del completamento dei lavori di riqualificazione della Stazione ferroviaria di Rosarno”.

“Lavorando in sinergia, è possibile raggiungere risultati significativi per la nostra città, con benefici in ambito turistico, culturale ed occupazionale”, dichiara il sindaco Cutrì. “Continueremo a seguire con attenzione l’attuazione degli impegni assunti, garantendo un costante monitoraggio del processo e vigilando sull’effettiva realizzazione delle decisioni concordate. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri per aggiornamenti e verifiche sugli sviluppi futuri”.

