Serie C, il Trapani lancia un mini abbonamento per le ultime 5 partite in casa: info e prezzi

“In occasione delle ultime cinque gare interne di campionato (contro Monopoli, Giugliano, Catania Altamura e Casertana), la società ha deciso di lanciare una speciale promozione per tutti i sostenitori granata. Si tratta di un “mini abbonamento” ad un prezzo molto vantaggioso”. Così in una nota il Trapani annuncia il lancio di un mini abbonamento per le ultime partite in casa del torneo.

I prezzi

Promozione “Ultimi 5 Match”:

Gradinata: 45 euro anziché 85 euro;

Curva: 35 euro anziché 65 euro;

Tribuna Laterale Nord/Sud: 60 euro anziché 125 euro.

“Inoltre, tutti coloro i quali che sottoscriveranno il suddetto mini abbonamento avranno il diritto di prelazione per gli eventuali play off alla pari di chi si è abbonato ad inizio stagione. Il mini abbonamento è acquistabile ESCLUSIVAMENTE presso la biglietteria di Via Sicilia. Alla promo speciale non sono applicabili le riduzioni. La vendita dei mini-abbonamenti sarà attiva da domani, 21 Febbraio alle ore 16.30. I prezzi, invece, delle singole gare rimangono invariati. La società ricorda, inoltre, che per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2020 (under 5) l’ingresso è gratuito. Orari biglietteria: dal lunedì al sabato 9.30/12.30 – 16.30/19.30″.

